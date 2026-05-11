Visite guidée des coulisses Zola, Dreyfus et Louise Michel Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence
Visite guidée des coulisses Zola, Dreyfus et Louise Michel Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence mardi 16 juin 2026.
Aix-en-Provence
Visite guidée des coulisses Zola, Dreyfus et Louise Michel
Mardi 16 juin 2026 de 14h à 15h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-16 15:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Pour remonter le temps, venez découvrir à l’aide de documents patrimoniaux les grandes figures de l’Histoire.
Vous rencontrerez au détour des 38 kilomètres linéaires d’archives, le parcours d’Alfred Dreyfus sur l’Ile du Diable, en Guyane, Louise Michel en exil forcé en Nouvelle-Calédonie, Emile Zola et bien d’autres… ! .
Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 38 50 anom.aix@culture.gouv.fr
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English :
Take a step back in time, and discover the great figures of history with the help of heritage documents.
L’événement Visite guidée des coulisses Zola, Dreyfus et Louise Michel Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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