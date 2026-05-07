Dédicace Scarlett M.Ecoffet Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence
Dédicace Scarlett M.Ecoffet Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Aix-en-Provence
Dédicace Scarlett M.Ecoffet
Samedi 23 mai 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La librairie Mille Vies et 1KF accueille Scarlett M.Ecoffet de Sudarenes éditions. Romance, Dark ou Romantasy. Venez rencontrer l’autrice aux mille univers et dédicacer vos pépites!
Que vous soyez team Romance douce, adepte de la Dark Romance qui pique, ou fan de Romantasy épique, Scarlett a forcément l’histoire qu’il vous faut. C’est l’autrice qui sait exactement comment nous briser le cœur pour mieux le réparer!
Au programme de votre après-midi:
● Dédicaces personnalisées sur vos romans préférés
● Échanges privilégiés sur ses univers, ses personnages torturés et ses prochains projets.
● Vibe Librairie-Café: Venez avec votre pile à lire, repartez avec des autographes, le tout avec un bon Latte.
On vous attend pour une dose de frissons et de bonne humeur. .
Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The bookshop Mille Vies and 1KF welcome Scarlett M.Ecoffet from Sudarenes éditions. Romance, Dark or Romantasy. Come and meet the author of a thousand worlds and sign your nuggets!
L’événement Dédicace Scarlett M.Ecoffet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Specatcle Paroles, paroles ! La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence 7 mai 2026
- Théâtre Incorrigibles L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence 7 mai 2026
- Spectacle Affaire de Comédie Le Club Le 20/35 Aix-en-Provence 8 mai 2026
- LA MORT C’EST MIEUX A DEUX LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 8 mai 2026
- Quelques quintessences cinq leçons et demie de pantagruélisme Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence 8 mai 2026