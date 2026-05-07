Dédicace Scarlett M.Ecoffet Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Dédicace Scarlett M.Ecoffet

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La librairie Mille Vies et 1KF accueille Scarlett M.Ecoffet de Sudarenes éditions. Romance, Dark ou Romantasy. Venez rencontrer l’autrice aux mille univers et dédicacer vos pépites!

Que vous soyez team Romance douce, adepte de la Dark Romance qui pique, ou fan de Romantasy épique, Scarlett a forcément l’histoire qu’il vous faut. C’est l’autrice qui sait exactement comment nous briser le cœur pour mieux le réparer!



Au programme de votre après-midi:

● Dédicaces personnalisées sur vos romans préférés

● Échanges privilégiés sur ses univers, ses personnages torturés et ses prochains projets.

● Vibe Librairie-Café: Venez avec votre pile à lire, repartez avec des autographes, le tout avec un bon Latte.



On vous attend pour une dose de frissons et de bonne humeur. .

Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com

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English :

The bookshop Mille Vies and 1KF welcome Scarlett M.Ecoffet from Sudarenes éditions. Romance, Dark or Romantasy. Come and meet the author of a thousand worlds and sign your nuggets!

L’événement Dédicace Scarlett M.Ecoffet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence