L’archéologie celto-ligure d’Entremont, Musée Granet, Aix-en-Provence

L’archéologie celto-ligure d’Entremont Samedi 13 juin, 14h30 Musée Granet Bouches-du-Rhône

Droit d’entrée au musée + 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie (12, 13 et 14 juin 2026), le musée Granet vous propose de découvrir à travers sculptures et objets de fouille la civilisation celto-ligure d’Entremont. Celle-ci témoigne de l’originalité de cette culture de la Gaule celtique du pourtour méditerranéen, à la veille de la romanisation et de la fondation d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), deux siècles avant notre ère.

En savoir plus

Musée Granet Place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442528832 https://www.museegranet-aixenprovence.fr [{« link »: « https://www.museegranet-aixenprovence.fr/votre-visite/les-visites-guidees/larcheologie-dentremont »}] La salle Entremont du musée présente les sculptures celto-ligures provenant du site archéologique d’Entremont. En bus (depuis La Rotonde) : lignes M1, 3, 5, 6 et 13 (arrêt Gambetta ou Saint-Jean). Parkings : Carnot ou Mignet (ouverts tous les jours). Accès PMR : 18 rue Roux-Alphéran.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie (12, 13 et 14 juin 2026), le **musée Granet** vous propose de découvrir à travers sculptures et objets de fouille la **civilisation celto-ligure…

Site d’Entremont, têtes de guerriers, IIe s. av. J.-C., musée Granet, Aix-en-Provence, photo H. Maertens