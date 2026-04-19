Balade à Vélo Fête votive de Puyricard Place de la Mairie Puyricard Aix-en-Provence
Balade à Vélo Fête votive de Puyricard Place de la Mairie Puyricard Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Aix-en-Provence
Balade à Vélo Fête votive de Puyricard
Samedi 23 mai 2026 de 14h à 16h. Place de la Mairie Puyricard Parking Salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Balade déguisée et musicale et Concours du Meilleur Duo Vélo + Pilote déguisés.
Parcours facile pour les familles de 5, 10 ou 15 km en boucle. Ouverte à toutes et tous.
RDV Parking Salle des fêtes de Puyricard à 14h.
Possibilité de parquer son vélo après la balade pour continuer à participer à la Fête du village. .
Place de la Mairie Puyricard Parking Salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Disguised and musical ride and competition for the best disguised bike + rider duo.
L’événement Balade à Vélo Fête votive de Puyricard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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