Balade à Vélo Fête votive de Puyricard Place de la Mairie Puyricard Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Balade à Vélo Fête votive de Puyricard

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 16h. Place de la Mairie Puyricard Parking Salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade déguisée et musicale et Concours du Meilleur Duo Vélo + Pilote déguisés.

Parcours facile pour les familles de 5, 10 ou 15 km en boucle. Ouverte à toutes et tous.

RDV Parking Salle des fêtes de Puyricard à 14h.

Possibilité de parquer son vélo après la balade pour continuer à participer à la Fête du village. .

Place de la Mairie Puyricard Parking Salle des fetes de Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Disguised and musical ride and competition for the best disguised bike + rider duo.

L’événement Balade à Vélo Fête votive de Puyricard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence