Conférence Les Sainte Victoire pendant et après Cezanne Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Les Sainte Victoire pendant et après Cezanne

Lundi 15 juin 2026 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Une conférence de Barbara SATRE.

Barbara SATRE, Directrice de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, pose la question De quoi la Sainte Victoire est-elle l’image depuis que Cézanne l’a peinte ?

Si Paul Cezanne incarne la modernité en peinture alors la Sainte Victoire est certainement le motif par excellence.

Nous verrons comment la pratique du vif est un enjeu du développement de la recherche du peintre et comment cette appropriation cézannienne de la montagne d’Aix a été un fil conducteur déterminant pour bien des artistes après lui. .

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 92 41 41 amismuseesdaix@gmail.com

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English :

A talk by Barbara SATRE.

L’événement Conférence Les Sainte Victoire pendant et après Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence