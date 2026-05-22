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Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.

Lieu : Chapelle du Sacré Coeur

Adresse : 20 rue Lacepède

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15

Aix-en-Provence

Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne

Samedi 13 juin 2026 à partir de 20h.

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 17h. Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Au tournant du siècle dernier à Paris Fauré et son Requiem, Vierne et sa Messe solennelle, par l’ensemble vocal Opus13 d’Aix-en-Provence.
Deux visions complémentaires de la musique sacrée française de cette époque. Au milieu des 2 œuvres se glissera une courte pièce d’une compositrice islandaise contemporaine, Anna Thorvaldsdottir.

// Programme /
● Messe solennelle de Louis Vierne (1901)
● Heyr þú oss himnum de Anna Thorsvaldottir ,compositrice islandaise (2005)
● Requiem de Fauré (1887).

// Interprètes /
● Fabien Barcelo, baryton solo,
● Hélène Saliba, soprano,
● Magali Guarino, Orgue,
● Opus13,Ensemble Vocal d’Aix-en-Provence.   .

Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

At the turn of the last century in Paris: Fauré and his Requiem, Vierne and his Messe solennelle, by the Opus13 vocal ensemble from Aix-en-Provence.

L’événement Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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