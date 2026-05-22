Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne

Samedi 13 juin 2026 à partir de 20h.

Dimanche 14 juin 2026 à partir de 17h. Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Au tournant du siècle dernier à Paris Fauré et son Requiem, Vierne et sa Messe solennelle, par l’ensemble vocal Opus13 d’Aix-en-Provence.

Deux visions complémentaires de la musique sacrée française de cette époque. Au milieu des 2 œuvres se glissera une courte pièce d’une compositrice islandaise contemporaine, Anna Thorvaldsdottir.



// Programme /

● Messe solennelle de Louis Vierne (1901)

● Heyr þú oss himnum de Anna Thorsvaldottir ,compositrice islandaise (2005)

● Requiem de Fauré (1887).



// Interprètes /

● Fabien Barcelo, baryton solo,

● Hélène Saliba, soprano,

● Magali Guarino, Orgue,

● Opus13,Ensemble Vocal d’Aix-en-Provence. .

Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

At the turn of the last century in Paris: Fauré and his Requiem, Vierne and his Messe solennelle, by the Opus13 vocal ensemble from Aix-en-Provence.

L’événement Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence