Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence
Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Chapelle du Sacré Coeur Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.
Aix-en-Provence
Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne
Samedi 13 juin 2026 à partir de 20h.
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 17h. Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Au tournant du siècle dernier à Paris Fauré et son Requiem, Vierne et sa Messe solennelle, par l’ensemble vocal Opus13 d’Aix-en-Provence.
Deux visions complémentaires de la musique sacrée française de cette époque. Au milieu des 2 œuvres se glissera une courte pièce d’une compositrice islandaise contemporaine, Anna Thorvaldsdottir.
// Programme /
● Messe solennelle de Louis Vierne (1901)
● Heyr þú oss himnum de Anna Thorsvaldottir ,compositrice islandaise (2005)
● Requiem de Fauré (1887).
// Interprètes /
● Fabien Barcelo, baryton solo,
● Hélène Saliba, soprano,
● Magali Guarino, Orgue,
● Opus13,Ensemble Vocal d’Aix-en-Provence. .
Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
At the turn of the last century in Paris: Fauré and his Requiem, Vierne and his Messe solennelle, by the Opus13 vocal ensemble from Aix-en-Provence.
L’événement Concert Gabriel Fauré et Louis Vierne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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