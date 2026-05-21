L’archéologie d’Entremont JEA Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence
L’archéologie d’Entremont JEA Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.
Aix-en-Provence
L’archéologie d’Entremont JEA
Samedi 13 juin 2026 à partir de 14h30. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le musée Granet vous propose de découvrir à travers sculptures et objets de fouille la civilisation celto-ligure d’Entremont.
Cette civilisation témoigne de l’originalité de cette culture de la Gaule celtique du pourtour méditerranéen, à la veille de la romanisation et de la fondation d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), deux siècles avant notre ère. .
Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
For the European Archaeology Days, the Musée Granet invites you to discover the Celtic-Ligurian civilization of Entremont through sculptures and excavated objects.
L’événement L’archéologie d’Entremont JEA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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