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L’archéologie d’Entremont JEA Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

L’archéologie d’Entremont JEA Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place Saint Jean de Malte

Adresse : Musée Granet

Ville : 13090 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Aix-en-Provence

L’archéologie d’Entremont JEA

Samedi 13 juin 2026 à partir de 14h30. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le musée Granet vous propose de découvrir à travers sculptures et objets de fouille la civilisation celto-ligure d’Entremont.
Cette civilisation témoigne de l’originalité de cette culture de la Gaule celtique du pourtour méditerranéen, à la veille de la romanisation et de la fondation d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), deux siècles avant notre ère.   .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

For the European Archaeology Days, the Musée Granet invites you to discover the Celtic-Ligurian civilization of Entremont through sculptures and excavated objects.

L’événement L’archéologie d’Entremont JEA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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