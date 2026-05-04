49ème Festival des Concerts de Vollore Loco Cello François SALQUE, Samuel STROUK & Jérémie ARRANGER Classique & Jazz Place de l’église Saint-Victor-Montvianeix

Saint-Victor-Montvianeix

49ème Festival des Concerts de Vollore Loco Cello François SALQUE, Samuel STROUK & Jérémie ARRANGER Classique & Jazz

Place de l’église Eglise de Saint-Victor-Montvianex Saint-Victor-Montvianeix Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Une soirée de jazz aux frontières de la musique classique… Un voyage surprenant servit par des musiciens internationaux exceptionnels.

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Place de l’église Eglise de Saint-Victor-Montvianex Saint-Victor-Montvianeix 63550 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

An evening of jazz at the frontiers of classical music… A surprising journey served up by exceptional international musicians.

L’événement 49ème Festival des Concerts de Vollore Loco Cello François SALQUE, Samuel STROUK & Jérémie ARRANGER Classique & Jazz Saint-Victor-Montvianeix a été mis à jour le 2026-05-04 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez