4e édition du Léman Bouquet Festival du 26 au 28 juin 2026, Autre lieu, Genève

4e édition du Léman Bouquet Festival du 26 au 28 juin 2026 26 – 28 juin Autre lieu

Gratuit jusqu’à CHF 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T19:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Le Léman Bouquet Festival est un jeune festival atypique à retrouver du 26 au 28 juin 2026 pour sa 4e édition : 3 jours, 7 lieux, 8 concerts et 2 rencontres musicales avec les musiciens. Une nouvelle expérience inoubliable, un véritable bouquet musical et culturel à ne pas manquer.

Né il y a trois ans, le Léman Bouquet Festival est une initiative qui a rapidement gagné en popularité dans le canton de Genève et les communes riveraines de la Haute-Savoie. Ce festival unique en son genre a célébré ses trois premières éditions de 2023 à 2025, introduisant un concept novateur : la journée cyclo-musicale, combinant cyclisme et concerts (classique, baroque, jazz) – une promenade à vélo d’environ 25 km, en 4 étapes, accompagnée de concerts le long du lac Léman.

Ouverture de la billetterie le 11 avril !

Découvrez la programmation :

VENDREDI 26 JUIN 2026

▪️ Deux rendez-vous à GENÈVE au Studio Kodály (Suisse)

– 16h | Rencontre musicale JAZZ, avec le Budapest Jazz Orchestra (Hongrie) : Discussions autour de Gershwin, la relation musicale entre le Jazz et l’Opéra

– 17h | Rencontre musicale BAROQUE, avec l’ensemble L’Achéron (France) : Regard sur un instrument historique, la Viole de gambe

Entrée libre – Tout public

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SAMEDI 27 JUIN 2026 | JOURNÉE CYCLO-MUSICALE

Divers pass proposés (avec une navette gratuite proposée au départ de Genève)

▪️ ÉTAPE 1 | ANIÈRES (Suisse)

Deux concert au choix à 10h00 ou 10h45 – CHAPELLE PROTESTANTE

MUSIQUE DE CHAMBRE : Œuvres de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff, Fritz Kreisler, Edward Elgar, Manuel de Falla/Fritz Kreisler.

Avec le Duo Vedanā (France) : Cyril van Ginneken (piano) et Clara Mesplé (violon).

▪️ ÉTAPE 2 | MESSERY (France)

Concert à 14h00 – ÉGLISE SAINT-PIERRE

QUATUOR & OPÉRA : Œuvres de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi.

Avec Clara Meloni, soprano (Suisse/Italie) et le Quatuor Terpsycordes (Suisse) : Girolamo Bottiglieri (premier violon), Raya Raytcheva (second violon), Caroline Cohen-Adad (alto), Florestan Darbellay (violoncelle).

▪️ ÉTAPE 3 | EXCENEVEX (France)

Concert à 17h00 – ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN

MUSIQUE BAROQUE : Le chant du cygne – Fantaisies d’Henry Purcell pour 4 Violes de gambe.

Avec l’ensemble L’Achéron (France) : François Joubert-Caillet (dessus de viole & direction), Julie Dessaint (ténor de viole), Aude-Marie Piloz et Sarah van Oudenhove (basse de viole).

▪️ ÉTAPE 4 | YVOIRE (France)

Concert à 20h00 – PORT DES PÊCHEURS

JAZZ & OPÉRA : Rhapsody in Blue & Porgy and Bess de George Gershwin – chansons et pièces instrumentales.

Avec Caroline Adoumbou, mezzo-soprano (France) et le Budapest Jazz Orchestra (Hongrie).

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DIMANCHE 28 JUIN | JOURNÉE DE CLÔTURE

Tarifs : Gratuit

▪️ CONCERT à 11h00 à YVOIRE – ÉGLISE SAINT-PANCRACE (France)

▪️ CONCERT à 15h00 à THONON-LES-BAINS – THÉÂTRE DE VERDURE VALÈRE NOVARINA (France)

SPLENDEURS CHORALES : Œuvres de Orlando de Lassus, William Byrd, Claude Debussy, Ed Rex, Arvo Pärt, Zoltán Kodaly, Levente Gyöngyösi, Simon Carrington, Keith Abbs, Ivo Antognini (Création mondiale).

Avec le Chœur Gemma (Hongrie) et Márton Tóth (direction).

▪️ CONCERT DE GALA à 19h00 à CAROUGE – SALLE DES FÊTES (Suisse)

Première partie

SPLENDEURS CHORALES : Œuvres de Orlando de Lassus, William Byrd, Claude Debussy, Ed Rex, Arvo Pärt, Zoltán Kodaly, Levente Gyöngyösi, Simon Carrington, Keith Abbs, Ivo Antognini (Création mondiale).

Avec le Chœur Gemma (Hongrie) et Márton Tóth (direction).

Deuxième partie

JAZZ & OPÉRA : Rhapsody in Blue & Porgy and Bess de George Gershwin – chansons et pièces instrumentales.

Avec Caroline Adoumbou, mezzo-soprano (France) et le Budapest Jazz Orchestra (Hongrie).

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://lemanfestival.org/billetterie/ »}]

Le Léman Bouquet Festival (26–28 juin 2026) mêle cyclo-tourisme, concerts (classique, jazz, lyrique) et gastronomie locale autour du lac Léman, entre France (Haute-Savoie) et Suisse romande.

Léman Bouquet Festival