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4è édition Festival du film Jeunesse Rue de Karreg An Ti Plougasnou

4è édition Festival du film Jeunesse Rue de Karreg An Ti Plougasnou mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Rue de Karreg An Ti

Adresse : Pointe de Primel

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Plougasnou

4è édition Festival du film Jeunesse

Rue de Karreg An Ti Pointe de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-15

La thématique de cette 4è édition Cinéma et musiques ! Projections, dédicaces, ateliers…
Programme bientôt disponible en ligne….
Pass festival en vente à l’office de tourisme de Plougasnou.

Compte tenu de la beauté du rivage, et avec l’accord de la Mairie, les projections en plein air du mois de Juillet devraient se situer sur un des lieux emblématiques de la commune tel que la pointe de Primel. En cas d’intempéries, une solution sera proposée dans la salle municipale.   .

Rue de Karreg An Ti Pointe de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

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English : 4è édition Festival du film Jeunesse

L’événement 4è édition Festival du film Jeunesse Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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