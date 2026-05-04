Saint-Yrieix-les-Bois

4e Festival d’été en Creuse Jazz à la Sout

Esplanade de l’Espace Marc Vaugelade Saint-Yrieix-les-Bois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-20

My Favourite Swing

My Favourite Swing interprète ses standards préférés de jazz et de swing à sa façon, parfois véloce, parfois surprenante, mais toujours avec classe. Les arrangements soignés se fondent au milieu de plages d’improvisation hautes en couleur où tout peut arriver, où le mot d’ordre est il faut qu’on s’amuse .

Aussi à l’aise en club que sur une scène de festival, le trio joue de sa virtuosité décontractée et prend plaisir à emmener le public dans son univers, entre envolées guitaristiques sur-vitaminées et passages intimistes, jouant sur les nuances et les émotions, captant l’énergie de l’audience pour créer un moment unique.

Avec Jean Guyomarc’h (guitare), Philippe Cann (guitare, chant), Brice Guillon (contrebasse).

En partenariat avec la Commune et la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret .

Esplanade de l’Espace Marc Vaugelade Saint-Yrieix-les-Bois 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

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English :

L’événement 4e Festival d’été en Creuse Jazz à la Sout Saint-Yrieix-les-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret