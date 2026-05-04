Vézac

4e Journée Mondiale de la Topiaire aux Jardins de Marqueyssac

Jardins de Marqueyssac Vézac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le 10 mai, plongez dans l’art fascinant de la topiaire aux Jardins de Marqueyssac !

À l’occasion de la 4ème Journée Mondiale de la Topiaire, vivez une expérience unique au cœur d’un savoir-faire ancestral qui transforme le végétal en véritable œuvre d’art.

Au programme de cette journée exceptionnelle

• Visites guidées pour découvrir l’histoire et les secrets de cet art millénaire,

• Démonstrations de taille réalisées par les jardiniers,

• Conseils botaniques personnalisés,

• Échanges passionnants avec les professionnels de Marqueyssac.

De l’Antiquité aux jardins d’aujourd’hui, la topiaire n’a cessé de se réinventer… et c’est ici, entre arabesques végétales et paysages sculptés, que cet art prend toute sa dimension. .

Jardins de Marqueyssac Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 36 36

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English : 4e Journée Mondiale de la Topiaire aux Jardins de Marqueyssac

L’événement 4e Journée Mondiale de la Topiaire aux Jardins de Marqueyssac Vézac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir