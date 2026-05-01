4e marche des globules Salle Pomport Bréhan
4e marche des globules Salle Pomport Bréhan samedi 30 mai 2026.
Bréhan
4e marche des globules
Salle Pomport Rue de la salle des fêtes Bréhan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marche des globules organisée par l’association fédérée pour le don du sang bénévole Brehan, Credin, Pleugriffet, Rohan.
2 parcours de 6 km et 12 km avec ravitaillement.
Au profit de l’association Rayon de soleil Mur de Bretagne. .
Salle Pomport Rue de la salle des fêtes Bréhan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 66 18 60 31
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English :
L’événement 4e marche des globules Bréhan a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté