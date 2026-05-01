4e marche des globules Salle Pomport Bréhan

Bréhan

4e marche des globules

Salle Pomport Rue de la salle des fêtes Bréhan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Marche des globules organisée par l’association fédérée pour le don du sang bénévole Brehan, Credin, Pleugriffet, Rohan.

2 parcours de 6 km et 12 km avec ravitaillement.

Au profit de l’association Rayon de soleil Mur de Bretagne. .

Salle Pomport Rue de la salle des fêtes Bréhan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 66 18 60 31

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English :

L’événement 4e marche des globules Bréhan a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté