4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo Troo
samedi 15 août 2026 · Troo
Informations pratiques
Troo
4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo
Troo Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Partez à la découverte de la cité troglodytique de Trôo en nocturne !
4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo. Venez découvrir la cité médiévale et troglodytique de Trôo d’une autre manière… la nuit ! Emmenez vos lampions et suivez le guide qui vous contera l’histoire de cette petite cité de caractère, insolite et mystérieuse… Sur réservation. 7 .
Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 associationaucoeurdetroo@gmail.com
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English :
Discover the troglodytic city of Trôo by night!
L’événement 4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo Troo a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois