Informations pratiques

Troo

4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo

Troo Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Partez à la découverte de la cité troglodytique de Trôo en nocturne !

4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo. Venez découvrir la cité médiévale et troglodytique de Trôo d’une autre manière… la nuit ! Emmenez vos lampions et suivez le guide qui vous contera l’histoire de cette petite cité de caractère, insolite et mystérieuse… Sur réservation. 7 .

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 associationaucoeurdetroo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the troglodytic city of Trôo by night!

L’événement 4ème balade nocturne d’été aux chandelles à Trôo Troo a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois