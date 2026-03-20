4ème Biennale de céramique et Art actuel

Place de l’Abbaye Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

4ème édition de la Biennale de Céramique & Art Actuel en Creuse, organisée par L’association Les Arts Croisés en Marche. Cette année l’invitée d’honneur est Joanna Hair.

L’événement se déroule au Moutier d’Ahun qui offre par la richesse de son patrimoine architectural et sa dynamique culturelle un écrin particulièrement remarquable.

La biennale rassemble des céramistes et des artistes d’art actuel. .

Place de l’Abbaye Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 88 54 78 orga.acm.23@gmail.com

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English :

L’événement 4ème Biennale de céramique et Art actuel Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Tourisme