4ÈME CHALLENGE FOOT UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LOUANE Palavas-les-Flots
4ÈME CHALLENGE FOOT UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LOUANE Palavas-les-Flots dimanche 14 juin 2026.
Palavas-les-Flots
4ÈME CHALLENGE FOOT UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LOUANE
Quai des Arènes Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
9h
Tournoi de foot à 7 au profit de l’association Une lueur d’espoir pour Louane
Stade Louis Baume
16 équipes, 2 poules de 8 équipes
Infos et inscriptions 06 33 79 19 47
Buvette et tombola vous attendent
tous les bénéfices seront reversés à l’association Une Lueur d’espoir pour Louane .
Quai des Arènes Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 33 79 19 47 chrisgrosjean34@gmail.com
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English :
9h
7-a-side soccer tournament in aid of the association Une lueur d?espoir pour Louane (A glimmer of hope for Louane)
Louis Baume Stadium
16 teams, 2 pools of 8 teams
Info and registration: 06 33 79 19 47
L’événement 4ÈME CHALLENGE FOOT UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LOUANE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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