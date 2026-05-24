Palavas-les-Flots

4ÈME CHALLENGE FOOT UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LOUANE

Quai des Arènes Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

9h

Tournoi de foot à 7 au profit de l’association Une lueur d’espoir pour Louane

Stade Louis Baume

16 équipes, 2 poules de 8 équipes

Infos et inscriptions 06 33 79 19 47

Buvette et tombola vous attendent

tous les bénéfices seront reversés à l’association Une Lueur d’espoir pour Louane .

Quai des Arènes Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 33 79 19 47 chrisgrosjean34@gmail.com

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English :

9h

7-a-side soccer tournament in aid of the association Une lueur d?espoir pour Louane (A glimmer of hope for Louane)

Louis Baume Stadium

16 teams, 2 pools of 8 teams

Info and registration: 06 33 79 19 47

L’événement 4ÈME CHALLENGE FOOT UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LOUANE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34