LES CONTES DU POMMIER Palavas-les-Flots
LES CONTES DU POMMIER Palavas-les-Flots mercredi 10 juin 2026.
Palavas-les-Flots
LES CONTES DU POMMIER
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-24
Séance cinéma Les contes du pommier de Patrik Pass Jr. (Durée 1h10)
Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.
Tout public dès 6 ans .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Tales from the Apple Tree by Patrik Pass Jr. (Running time: 1 hour 10 minutes)
L’événement LES CONTES DU POMMIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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