LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Palavas-les-Flots
LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Palavas-les-Flots vendredi 26 juin 2026.
Palavas-les-Flots
LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-28
Séance cinéma La vénus électrique de Pierre Salvadori (Durée 2h02)
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Screening of Pierre Salvadori’s La vénus électrique (Running time: 2:02)
L’événement LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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