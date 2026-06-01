CONCERT NAOS Domaine de Maguelone Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

CONCERT NAOS

Domaine de Maguelone 34750 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

17h

Concert NAOS par Les Conférences Vocales dans le cadre du Festival Les Voix de Maguelone

Tarifs de 20€ à 25€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Infos et billetterie 04 67 50 63 63 www.boutique-maguelone.com

Les Conférences Vocales présentent NAOS, un spectacle a cappella porté par 37 chanteurs et une mise en espace immersive.

Entre puissance des voix, mouvement des corps et scénographie inventive, le chœur efface la frontière entre scène et public.

Un voyage sensoriel et lumineux, inspiré par le souffle de la vie, les éléments et l’énergie du cosmos.

Plein Tarif 25 € Tarif réduit 20 € (personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants, 12-16 ans) Gratuit pour les de 12 ans.

Cathédrale de Maguelone Parking gratuit Accès voiture par Palavas les Flots Parking PMR sur Site Privilégier le Covoiturage .

Domaine de Maguelone 34750 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

17h

NAOS concert by Les Conférences Vocales as part of the Festival Les Voix de Maguelone

L’événement CONCERT NAOS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34