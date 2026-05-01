4ème édition Féérie Books Ambleny
4ème édition Féérie Books Ambleny samedi 30 mai 2026.
Ambleny
4ème édition Féérie Books
Rue du Stade Ambleny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’univers des ouvrages d’auteurs.
Venez écouter une lecture musicale par Eric Coudert et Yannick Raoul.
Participez aux ateliers créatifs de marque-page et d’origa-livres comme de maquillage festif par Pro-line.
Une restauration est prévue sur place.
Plongez dans l’univers des ouvrages d’auteurs.
Venez écouter une lecture musicale par Eric Coudert et Yannick Raoul.
Participez aux ateliers créatifs de marque-page et d’origa-livres comme de maquillage festif par Pro-line.
Une restauration est prévue sur place. .
Rue du Stade Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 20 19 salonfeeriebooks@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the world of authors’ books.
Come and listen to a musical reading by Eric Coudert and Yannick Raoul.
Take part in creative bookmark and origa-book workshops, as well as festive make-up by Pro-line.
Catering will be available on site.
L’événement 4ème édition Féérie Books Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois
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