Ambleny

4ème édition Féérie Books

Rue du Stade Ambleny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’univers des ouvrages d’auteurs.

Venez écouter une lecture musicale par Eric Coudert et Yannick Raoul.

Participez aux ateliers créatifs de marque-page et d’origa-livres comme de maquillage festif par Pro-line.

Une restauration est prévue sur place.

Plongez dans l’univers des ouvrages d’auteurs.

Venez écouter une lecture musicale par Eric Coudert et Yannick Raoul.

Participez aux ateliers créatifs de marque-page et d’origa-livres comme de maquillage festif par Pro-line.

Une restauration est prévue sur place. .

Rue du Stade Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 20 19 salonfeeriebooks@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the world of authors’ books.

Come and listen to a musical reading by Eric Coudert and Yannick Raoul.

Take part in creative bookmark and origa-book workshops, as well as festive make-up by Pro-line.

Catering will be available on site.

L’événement 4ème édition Féérie Books Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois