Ambleny

Jazz’N Ambleny

Ambleny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Le 18e édition Jazz’N Ambleny

Le vendredi 26 et le samedi 27 juin à 20h30

Chanteuse Fleurine et pianiste Baptiste Trotignon au 18e Jazz’N Ambleny !

Comme chaque année, Jazz’N Ambleny sera un rendez-vous musical international. Cette année c’est une rencontre conviviale de musiciens renommés ! La 18e édition du festival promet une fois de plus une expérience musicale unique, dans une atmosphère particulière et détendue où le jazz et la convivialité se rencontrent et créent un environnement propice à la création musicale !

Librement inspirée d’une phrase du pianiste Baptiste Trotignon, nous avons trouvé une devise qui convient parfaitement à cette année Dans ce monde déroutant, l’art offre une façon très modeste de répondre personnellement à cette évolution essayer de se protéger un peu de tout ça, d’y opposer une forme de résistance, et tenter de trouver un abri sûr si on ne veut pas se perdre, en allégeant quelques petites choses !

En 2026 Jazz’N Ambleny présente Fleurine (NL/US) chant ; Baptiste Trotignon (FR) piano ; Hermine Deurloo (NL) harmonica chromatique ; Marius Beets (NL) basse et Louis Moutin (FR) batterie.

Les musiciens qui participent aux concerts partagent le samedi après-midi avec les jeunes pour leur faire découvrir le jazz une petite ‘class improvisation’ pour les jeunes d’Ambleny et alentours.

Pour plus d’informations sur le festival et son lieu, suivez ce lien https://www.jazzambleny.fr, Facebook ou Instagram.

Le 18e édition Jazz’N Ambleny

Le vendredi 26 et le samedi 27 juin à 20h30

Chanteuse Fleurine et pianiste Baptiste Trotignon au 18e Jazz’N Ambleny !

Comme chaque année, Jazz’N Ambleny sera un rendez-vous musical international. Cette année c’est une rencontre conviviale de musiciens renommés ! La 18e édition du festival promet une fois de plus une expérience musicale unique, dans une atmosphère particulière et détendue où le jazz et la convivialité se rencontrent et créent un environnement propice à la création musicale !

Librement inspirée d’une phrase du pianiste Baptiste Trotignon, nous avons trouvé une devise qui convient parfaitement à cette année Dans ce monde déroutant, l’art offre une façon très modeste de répondre personnellement à cette évolution essayer de se protéger un peu de tout ça, d’y opposer une forme de résistance, et tenter de trouver un abri sûr si on ne veut pas se perdre, en allégeant quelques petites choses !

En 2026 Jazz’N Ambleny présente Fleurine (NL/US) chant ; Baptiste Trotignon (FR) piano ; Hermine Deurloo (NL) harmonica chromatique ; Marius Beets (NL) basse et Louis Moutin (FR) batterie.

Les musiciens qui participent aux concerts partagent le samedi après-midi avec les jeunes pour leur faire découvrir le jazz une petite ‘class improvisation’ pour les jeunes d’Ambleny et alentours.

Pour plus d’informations sur le festival et son lieu, suivez ce lien https://www.jazzambleny.fr, Facebook ou Instagram. .

Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 93 27 87 mevanderriet@gmail.com

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English :

The 18th edition of Jazz?N Ambleny

Friday, June 26 and Saturday, June 27 at 8:30 p.m

Singer Fleurine and pianist Baptiste Trotignon at the 18th Jazz?N Ambleny!

As every year, Jazz’N Ambleny will be an international musical event. This year it’s a convivial gathering of renowned musicians! The 18th edition of the festival once again promises a unique musical experience, in a special, relaxed atmosphere where jazz and conviviality meet to create an environment conducive to musical creation!

Freely inspired by a phrase coined by pianist Baptiste Trotignon, we’ve come up with a motto that suits this year’s festival perfectly: In this confusing world, art offers a very modest way of responding personally to this evolution: try to protect yourself a little from it all, oppose it with a form of resistance, and try to find a safe shelter if you don’t want to lose yourself, by lightening up a few things!

In 2026 Jazz?N Ambleny presents Fleurine (NL/US) vocals; Baptiste Trotignon (FR) piano; Hermine Deurloo (NL) chromatic harmonica; Marius Beets (NL) bass and Louis Moutin (FR) drums.

The musicians taking part in the concerts share Saturday afternoons with young people to introduce them to jazz: a small improvisation class for young people from Ambleny and the surrounding area.

For more information on the festival and its location, follow this link https://www.jazzambleny.fr, Facebook or Instagram.

L’événement Jazz’N Ambleny Ambleny a été mis à jour le 2026-04-06 par OT du Soissonnais-Valois