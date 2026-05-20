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Rando du souvenir Ambleny

Rando du souvenir Ambleny dimanche 21 juin 2026.

Ville : 02290 Ambleny

Département : Aisne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Ambleny

Rando du souvenir

Ambleny Aisne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Différents circuits à vélo ou à pied pour petits et grands.
Circuit de 50km à 70km
Rando familiale de 20km
Circuit pédestre de 8km
Différents circuits à vélo ou à pied pour petits et grands.
Circuit de 50km à 70km
Rando familiale de 20km
Circuit pédestre de 8km   .

Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 35 09 10  xa.ecva@hotmail.fr

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English :

Various cycling and walking circuits for young and old.
Circuit from 50km to 70km
20km family hike
8km walking circuit

L’événement Rando du souvenir Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois

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