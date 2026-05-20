Rando du souvenir Ambleny
Rando du souvenir Ambleny dimanche 21 juin 2026.
Ambleny
Rando du souvenir
Ambleny Aisne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Différents circuits à vélo ou à pied pour petits et grands.
Circuit de 50km à 70km
Rando familiale de 20km
Circuit pédestre de 8km
Différents circuits à vélo ou à pied pour petits et grands.
Circuit de 50km à 70km
Rando familiale de 20km
Circuit pédestre de 8km .
Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 35 09 10 xa.ecva@hotmail.fr
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English :
Various cycling and walking circuits for young and old.
Circuit from 50km to 70km
20km family hike
8km walking circuit
L’événement Rando du souvenir Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois
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