Ambleny

Rando du souvenir

Ambleny Aisne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Différents circuits à vélo ou à pied pour petits et grands.

Circuit de 50km à 70km

Rando familiale de 20km

Circuit pédestre de 8km

Différents circuits à vélo ou à pied pour petits et grands.

Circuit de 50km à 70km

Rando familiale de 20km

Circuit pédestre de 8km .

Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 35 09 10 xa.ecva@hotmail.fr

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English :

Various cycling and walking circuits for young and old.

Circuit from 50km to 70km

20km family hike

8km walking circuit

L’événement Rando du souvenir Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois