Ambleny

Marché artisanal d’Ambleny

Rue de la Tour Ambleny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Producteurs et artisans locaux vous attendent de 9h à 12h30

Producteurs et artisans locaux vous attendent de 9h à 12h30 .

Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 20 19 secretariat@amblenymairie.fr

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English :

Local producers and artisans await you from 9 a.m. to 12:30 p.m

L’événement Marché artisanal d’Ambleny Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois