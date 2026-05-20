Marché artisanal d’Ambleny Ambleny
Marché artisanal d’Ambleny Ambleny dimanche 14 juin 2026.
Ambleny
Marché artisanal d’Ambleny
Rue de la Tour Ambleny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Producteurs et artisans locaux vous attendent de 9h à 12h30
Producteurs et artisans locaux vous attendent de 9h à 12h30 .
Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 20 19 secretariat@amblenymairie.fr
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English :
Local producers and artisans await you from 9 a.m. to 12:30 p.m
L’événement Marché artisanal d’Ambleny Ambleny a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois
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