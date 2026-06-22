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4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville

4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville vendredi 21 août 2026.

Adresse
Château du Profil
Ville
76450 Butot-Vénesville
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Tarif

Butot-Vénesville

4ème Festival Echo des Falaises

Château du Profil Butot-Vénesville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Nombreuses animations
Concerts jazz manouche, quatuor à cordes, hautbois, cabaret lyrique,
Ateliers jeune public,
Déambulation poétique,
Sauna mobile et bain baroque
Exposition d’art et artisanat   .

Château du Profil Butot-Vénesville 76450 Seine-Maritime Normandie  

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English : 4ème Festival Echo des Falaises

L’événement 4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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