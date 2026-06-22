4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville
4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville vendredi 21 août 2026.
Butot-Vénesville
4ème Festival Echo des Falaises
Château du Profil Butot-Vénesville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Nombreuses animations
Concerts jazz manouche, quatuor à cordes, hautbois, cabaret lyrique,
Ateliers jeune public,
Déambulation poétique,
Sauna mobile et bain baroque
Exposition d’art et artisanat .
Château du Profil Butot-Vénesville 76450 Seine-Maritime Normandie
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English : 4ème Festival Echo des Falaises
L’événement 4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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