Butot-Vénesville

4ème Festival Echo des Falaises

Château du Profil Butot-Vénesville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Nombreuses animations

Concerts jazz manouche, quatuor à cordes, hautbois, cabaret lyrique,

Ateliers jeune public,

Déambulation poétique,

Sauna mobile et bain baroque

Exposition d’art et artisanat .

Château du Profil Butot-Vénesville 76450 Seine-Maritime Normandie

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English : 4ème Festival Echo des Falaises

L’événement 4ème Festival Echo des Falaises Butot-Vénesville a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre