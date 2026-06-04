Détente au banya au festival Pete the Monkey Chateau du profil Butot-Vénesville vendredi 21 août 2026.

Butot-Vénesville

Détente au banya au festival Pete the Monkey

Chateau du profil 1 Route de Saint-Martin Butot-Vénesville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter du banya (bain russe) et du sauna chauffés au bois, dans le cadre du festival écho des falaises à Butot Venesville .

Découvrez l’expérience du chaud/froid dans la joie, en famille ou entre amis…, seul ou en couple .

bain du matin 10h-14h sauna ou banya sur réservation (places limitées) > 15€/personne/heure

les soins 14h-16h soins individuels survol avec bouquets de feuilles > 20€/séance

pratique libre 15h-19h banya ou sauna le bain de vapeur est une fête ! > 10€/personne

Horaires à confirmer .

Chateau du profil 1 Route de Saint-Martin Butot-Vénesville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 26 10 28 info@community-sauna-saint-aubin.com

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English : Détente au banya au festival Pete the Monkey

L’événement Détente au banya au festival Pete the Monkey Butot-Vénesville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre