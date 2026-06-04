Détente au banya au festival Pete the Monkey Chateau du profil Butot-Vénesville
Détente au banya au festival Pete the Monkey Chateau du profil Butot-Vénesville vendredi 21 août 2026.
Butot-Vénesville
Détente au banya au festival Pete the Monkey
Chateau du profil 1 Route de Saint-Martin Butot-Vénesville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Venez profiter du banya (bain russe) et du sauna chauffés au bois, dans le cadre du festival écho des falaises à Butot Venesville .
Découvrez l’expérience du chaud/froid dans la joie, en famille ou entre amis…, seul ou en couple .
bain du matin 10h-14h sauna ou banya sur réservation (places limitées) > 15€/personne/heure
les soins 14h-16h soins individuels survol avec bouquets de feuilles > 20€/séance
pratique libre 15h-19h banya ou sauna le bain de vapeur est une fête ! > 10€/personne
Horaires à confirmer .
Chateau du profil 1 Route de Saint-Martin Butot-Vénesville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 26 10 28 info@community-sauna-saint-aubin.com
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English : Détente au banya au festival Pete the Monkey
L’événement Détente au banya au festival Pete the Monkey Butot-Vénesville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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