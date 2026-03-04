4ème Festival Musical de Léré Léré

4ème Festival Musical de Léré

4ème Festival Musical de Léré

8 concerts sur le week-end avec chorales, harmonies, orchestres etc… .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 52 55 13

English :

4th Festival Musical de Léré

