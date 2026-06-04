Chauny

4ème rallye des vallées axonaises

Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour le 4ème rallye des vallées axonaises. Le rallye passera par Saint-Gobain et Chauny.

Plus d’informations au 06 37 17 61 70

Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour le 4ème rallye des vallées axonaises. Le rallye passera par Saint-Gobain et Chauny.

Plus d’informations au 06 37 17 61 70 .

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 17 61 70

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English :

Join us on July 18 and 19 for the 4th Axonais Valleys Rally. The rally will pass through Saint-Gobain and Chauny.

For more information, call 06 37 17 61 70

L’événement 4ème rallye des vallées axonaises Chauny a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Cœur de Picard