4ème rallye des vallées axonaises Chauny
4ème rallye des vallées axonaises Chauny samedi 18 juillet 2026.
Chauny
4ème rallye des vallées axonaises
Chauny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour le 4ème rallye des vallées axonaises. Le rallye passera par Saint-Gobain et Chauny.
Plus d’informations au 06 37 17 61 70
Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour le 4ème rallye des vallées axonaises. Le rallye passera par Saint-Gobain et Chauny.
Plus d’informations au 06 37 17 61 70 .
Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 17 61 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on July 18 and 19 for the 4th Axonais Valleys Rally. The rally will pass through Saint-Gobain and Chauny.
For more information, call 06 37 17 61 70
L’événement 4ème rallye des vallées axonaises Chauny a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Cœur de Picard
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