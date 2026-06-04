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4ème rallye des vallées axonaises Chauny

4ème rallye des vallées axonaises Chauny

4ème rallye des vallées axonaises Chauny samedi 18 juillet 2026.

Ville
02300 Chauny
Département
Aisne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit

Chauny

4ème rallye des vallées axonaises

Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour le 4ème rallye des vallées axonaises. Le rallye passera par Saint-Gobain et Chauny.

Plus d’informations au 06 37 17 61 70
Rendez-vous les 18 et 19 juillet pour le 4ème rallye des vallées axonaises. Le rallye passera par Saint-Gobain et Chauny.

Plus d’informations au 06 37 17 61 70   .

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 17 61 70 

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English :

Join us on July 18 and 19 for the 4th Axonais Valleys Rally. The rally will pass through Saint-Gobain and Chauny.

For more information, call 06 37 17 61 70

L’événement 4ème rallye des vallées axonaises Chauny a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Cœur de Picard

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