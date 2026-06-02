Chauny

Grande braderie

Chauny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous le samedi 5 septembre à Chauny.

Au programme

Participez à la grande braderie de Chauny et profitez d’une journée dédiée aux bonnes affaires. Parcourez les stands des nombreux exposants, dénichez des objets insolites, vêtements, livres ou articles de décoration, et partagez un moment convivial au cœur de la ville.

Informations et inscriptions acc-chauny@outlook.fr

Rendez-vous le samedi 5 septembre à Chauny.

Au programme

Participez à la grande braderie de Chauny et profitez d’une journée dédiée aux bonnes affaires. Parcourez les stands des nombreux exposants, dénichez des objets insolites, vêtements, livres ou articles de décoration, et partagez un moment convivial au cœur de la ville.

Informations et inscriptions acc-chauny@outlook.fr .

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France acc-chauny@outlook.fr

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English :

See you on Saturday September 5 in Chauny.

On the program:

Take part in Chauny?s big flea market and enjoy a day dedicated to bargains. Browse the stalls of the many exhibitors, unearth unusual objects, clothes, books or decorative items, and share a convivial moment in the heart of the town.

Information and registration: acc-chauny@outlook.fr

L’événement Grande braderie Chauny a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard