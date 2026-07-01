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Exposition photographique à Chauny, collège Jacques Cartier, Chauny

lundi 21 septembre 2026 · collège Jacques Cartier · Chauny

Exposition photographique à Chauny, collège Jacques Cartier, Chauny

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
collège Jacques Cartier
Adresse
60 Rue Ernest Renan, 02300 Chauny
Ville
02300 Chauny
Département
Aisne

Exposition photographique à Chauny 21 septembre – 2 octobre collège Jacques Cartier Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T09:00:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Charles Thiefaine, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP EPAU), en accompagnement des travaux de la plateforme POPSU Territoires de Chauny consacrés à la vitalité commerciale du centre-ville. Cette recherche est conduite sous la responsabilité scientifique d’Elsa Martin et de Jean-Marc Stebé.

Cette exposition est inscrite au programme des Photaumnales 2026.

collège Jacques Cartier 60 Rue Ernest Renan, 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France
Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Charles Thiefaine, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP à…

© Charles Thiefaine / GIP EPAU – POPSU Territoires

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