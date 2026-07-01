Exposition photographique à Chauny, collège Jacques Cartier, Chauny

Informations pratiques

Exposition photographique à Chauny 21 septembre – 2 octobre collège Jacques Cartier Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T09:00:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Charles Thiefaine, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP EPAU), en accompagnement des travaux de la plateforme POPSU Territoires de Chauny consacrés à la vitalité commerciale du centre-ville. Cette recherche est conduite sous la responsabilité scientifique d’Elsa Martin et de Jean-Marc Stebé.

Cette exposition est inscrite au programme des Photaumnales 2026.

collège Jacques Cartier 60 Rue Ernest Renan, 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Charles Thiefaine, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP à…

© Charles Thiefaine / GIP EPAU – POPSU Territoires