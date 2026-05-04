Lafitte-sur-Lot

4ème Rando Mobylettes

Salle des Sports Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

4ème Rando Mobylettes.

4ème Rando Mobylettes de 80 kms.

– Rassemblement à 9h sur le parking de la salle des Sports.

– Départ à 9h30.

Places limitées.

Renseignements et réservation 06.81.74.37.54 .

Salle des Sports Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 37 54 challengeassociation@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4ème Rando Mobylettes

2nd Rando Mobylettes.

L’événement 4ème Rando Mobylettes Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Garonne