4ème Rando Mobylettes Lafitte-sur-Lot
4ème Rando Mobylettes Lafitte-sur-Lot dimanche 14 juin 2026.
Lafitte-sur-Lot
4ème Rando Mobylettes
Salle des Sports Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
4ème Rando Mobylettes.
4ème Rando Mobylettes de 80 kms.
– Rassemblement à 9h sur le parking de la salle des Sports.
– Départ à 9h30.
Places limitées.
Renseignements et réservation 06.81.74.37.54 .
Salle des Sports Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 37 54 challengeassociation@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 4ème Rando Mobylettes
2nd Rando Mobylettes.
L’événement 4ème Rando Mobylettes Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Garonne