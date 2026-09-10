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4èmes rencontres locales de l’habitat participatif Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes

samedi 21 novembre 2026 · Nantes Métropole - Centre des Expositions · Nantes

4èmes rencontres locales de l’habitat participatif Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Nantes Métropole - Centre des Expositions
Adresse
2 Rue de Valmy 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 09:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

Cette année encore, nous renouvelons nos Rencontres Locales de l’Habitat Participatif. Cette journée ouverte à toutes et tous est une occasion unique sur le territoire pour découvrir l’habitat participatif, rejoindre un projet en cours grâce à une grande bourse aux projets et réfléchir, échanger collectivement autour de conférences et ateliers.Plus d’infos à venir !Gratuit sur inscription____A noter : les rencontres ont lieu au Centre des Expositions de Nantes Métropole, à ne pas confondre avec le Parc de Expositions de La Beaujoire.

Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes 44000
0240893015 https://ypl.me/SLs


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