4èmes rencontres locales de l’habitat participatif Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Nantes Métropole - Centre des Expositions · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 09:00 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
Cette année encore, nous renouvelons nos Rencontres Locales de l’Habitat Participatif. Cette journée ouverte à toutes et tous est une occasion unique sur le territoire pour découvrir l’habitat participatif, rejoindre un projet en cours grâce à une grande bourse aux projets et réfléchir, échanger collectivement autour de conférences et ateliers.Plus d’infos à venir !Gratuit sur inscription____A noter : les rencontres ont lieu au Centre des Expositions de Nantes Métropole, à ne pas confondre avec le Parc de Expositions de La Beaujoire.
Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes 44000
0240893015 https://ypl.me/SLs
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