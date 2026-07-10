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Vide-grenier place Zola Nantes

dimanche 6 septembre 2026 · Nantes

Vide-grenier place Zola Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00
Adresse
Place Emile Zola
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00
Gratuit : non  Tout public 

Venez dénichez de nombreux objets, vêtements, cadeaux…Buvette et restauration sur place !+ 150 emplacementsDemande Bulletin d’inscription par téléphone ou email : 07 83 43 94 08 / videgrenieralf44@gmail.com

Dervallières – Zola Nantes 44100
07 83 43 94 08


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