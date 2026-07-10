Vide-grenier place Zola Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Venez dénichez de nombreux objets, vêtements, cadeaux…Buvette et restauration sur place !+ 150 emplacementsDemande Bulletin d’inscription par téléphone ou email : 07 83 43 94 08 / videgrenieralf44@gmail.com

Dervallières – Zola Nantes 44100

07 83 43 94 08



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