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Vide-grenier place Zola Nantes
dimanche 6 septembre 2026 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00
Gratuit : non Tout public
Venez dénichez de nombreux objets, vêtements, cadeaux…Buvette et restauration sur place !+ 150 emplacementsDemande Bulletin d’inscription par téléphone ou email : 07 83 43 94 08 / videgrenieralf44@gmail.com
Dervallières – Zola Nantes 44100
07 83 43 94 08
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