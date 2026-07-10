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Séances pour découvrir la Biodanza Maison de quartier Bottière Nantes

mercredi 19 août 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes

Séances pour découvrir la Biodanza Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Maison de quartier Bottière
Adresse
147 route de Sainte-Luce
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 15:00 – 16:30
Gratuit : oui Sans inscription Adulte 

Séances pour découvrir (ou redécouvrir) la Biodanza > Mercredi 19 août15h à 16h15Salle de danse de la Maison de quartier Bottière Ouverte à toutes et tousGratuit et sans inscriptionPour toutes questions ou informations supplémentaires : nolwenn.biodanza@posteo.nethttps://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/ Pour ceux qui aiment la musique et ont envie de danser !Quel que soit son âge, ses capacités physiques ou son genre.Pour ceux qui recherchent de la convivialité.Pour ceux qui veulent prendre un temps pour se détendre et relâcher les tensions.Pour stimuler le goût de vivre et sa vitalité.Pour recontacter ses perceptions sensorielles et corporelles, améliorer en douceur ses capacités physiques.Pour le plaisir de s’exprimer par la danse!

Maison de quartier Bottière Nantes 44300


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