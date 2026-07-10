Séances pour découvrir la Biodanza Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Sans inscription Adulte

Séances pour découvrir (ou redécouvrir) la Biodanza > Mercredi 19 août15h à 16h15Salle de danse de la Maison de quartier Bottière Ouverte à toutes et tousGratuit et sans inscriptionPour toutes questions ou informations supplémentaires : nolwenn.biodanza@posteo.nethttps://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/ Pour ceux qui aiment la musique et ont envie de danser !Quel que soit son âge, ses capacités physiques ou son genre.Pour ceux qui recherchent de la convivialité.Pour ceux qui veulent prendre un temps pour se détendre et relâcher les tensions.Pour stimuler le goût de vivre et sa vitalité.Pour recontacter ses perceptions sensorielles et corporelles, améliorer en douceur ses capacités physiques.Pour le plaisir de s’exprimer par la danse!

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

