Couds tes accessoires cheveux Le 20 mille Nantes

Couds tes accessoires cheveux Le 20 mille

Couds tes accessoires cheveux Le 20 mille Nantes mercredi 18 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 14:00 – 16:00
Gratuit : non 25€ pour les non adhérent·e·s20€ pour les adhérent·e·s Tout public 

Niveau : débutant à intermédiaire (différents niveaux de difficultés) Atelier ouvert à partir de 8 ans.Les machines et les tissus sont à dispositions.Possibilité de choisir différents accessoires en fonction du niveau de couture et de vos envies ! Pour agrémenter ce moment de convivialité, une boisson chaude ou froide vous sera offerte.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/couds-tes-accessoires-cheveux


Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire