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Anime ton quartier Dervallières, Square claude lorrain, Nantes

lundi 10 août 2026 · Square claude lorrain · Nantes

Anime ton quartier Dervallières, Square claude lorrain, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Lieu
Square claude lorrain
Adresse
rue claude lorrain
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Anime ton quartier Dervallières Lundi 10 août, 14h00 Square claude lorrain Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T19:00:00+02:00

Au programme : Escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…
L’animation se déroulera au Square Claude Lorrain.
D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

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Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION

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