Anime ton quartier Dervallières, Square claude lorrain, Nantes
lundi 10 août 2026 · Square claude lorrain · Nantes
Informations pratiques
Anime ton quartier Dervallières Lundi 10 août, 14h00 Square claude lorrain Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T19:00:00+02:00
Au programme : Escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…
L’animation se déroulera au Square Claude Lorrain.
D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Square claude lorrain rue claude lorrain Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]
Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION
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