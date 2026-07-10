AGENDA · Nantes99vues
Le jardin japonais de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes
mardi 11 août 2026 · Ile de Versailles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 10:00 – 11:30
Gratuit : non Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public
Bienvenue dans un jardin peuplé d’histoires ! Ici, les pierres, l’eau et les arbres pourraient bien abriter des yokaï malicieux. Ouvrez l’oeil, ils ne sont jamais bien loin !???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature.
Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles https://my.weezevent.com/balades-estivales-le-jardin-japonais-de-lile-de-versailles
Afficher la carte du lieu Ile de Versailles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026