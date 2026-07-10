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Le jardin japonais de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes

mardi 11 août 2026 · Ile de Versailles · Nantes

Le jardin japonais de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Ile de Versailles
Adresse
Quai Henri Barbusse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit | Sur inscription en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 10:00 – 11:30
Gratuit : non Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public 

Bienvenue dans un jardin peuplé d’histoires ! Ici, les pierres, l’eau et les arbres pourraient bien abriter des yokaï malicieux. Ouvrez l’oeil, ils ne sont jamais bien loin !???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature.

Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles https://my.weezevent.com/balades-estivales-le-jardin-japonais-de-lile-de-versailles


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