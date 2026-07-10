Le jardin japonais de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 10:00 – 11:30

Gratuit : non Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public

Bienvenue dans un jardin peuplé d’histoires ! Ici, les pierres, l’eau et les arbres pourraient bien abriter des yokaï malicieux. Ouvrez l’oeil, ils ne sont jamais bien loin !???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature.

Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles https://my.weezevent.com/balades-estivales-le-jardin-japonais-de-lile-de-versailles



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