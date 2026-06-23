L’œuvre du jour : Plants and People Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 16:00 – 16:30

Gratuit : non Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Adulte

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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