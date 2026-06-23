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Contes, jeux et lectures Square Louis Feuillade Nantes

Contes, jeux et lectures Square Louis Feuillade Nantes

Contes, jeux et lectures Square Louis Feuillade Nantes jeudi 6 août 2026.

Lieu : Square Louis Feuillade

Adresse : Rue Jacques Feyder

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoiresContes, jeux et lectures pour tous les publicsRenseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Square Louis Feuillade Nantes 44100


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