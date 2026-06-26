Le Parc Floral de la Beaujoire : la roseraie, ses parfums et son histoire Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes
Le Parc Floral de la Beaujoire : la roseraie, ses parfums et son histoire Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes jeudi 6 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 10:00 – 11:30
Gratuit : non Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public
Voyage au coeur des roses : couleurs, formes et parfums se mêlent pour l’éveil des sens.???? Visite proposée par Camille Gorez, animatrice nature, et Léonie Moreau, guide-conférencière
Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie https://my.weezevent.com/balades-estivale-le-parc-floral-de-la-beaujoire-la-roseraie-ses-parfums-et-so
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