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Le Parc Floral de la Beaujoire : la roseraie, ses parfums et son histoire Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Le Parc Floral de la Beaujoire : la roseraie, ses parfums et son histoire Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Le Parc Floral de la Beaujoire : la roseraie, ses parfums et son histoire Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes jeudi 6 août 2026.

Lieu : Parc Floral de la Beaujoire - Roseraie

Adresse : Route de Saint Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit | Sur inscription en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 10:00 – 11:30
Gratuit : non Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public 

Voyage au coeur des roses : couleurs, formes et parfums se mêlent pour l’éveil des sens.???? Visite proposée par Camille Gorez, animatrice nature, et Léonie Moreau, guide-conférencière

Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie https://my.weezevent.com/balades-estivale-le-parc-floral-de-la-beaujoire-la-roseraie-ses-parfums-et-so


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