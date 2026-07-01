Balade « Les métamorphoses de la caserne Mellinet », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes
lundi 10 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Balade « Les métamorphoses de la caserne Mellinet » Lundi 10 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T12:00:00+02:00
Depuis le domaine de L’Éperonnière jusqu’au quartier contemporain, la caserne Mellinet a connu plusieurs vies. Elle fut tour à tour manoir, prison, couvent, caserne… En 2010, les militaires quittent le site. Nantes Métropole la rachète, souhaitant aménager un nouveau quartier en cœur de ville. Cette visite est l’occasion de revenir sur l’histoire de la caserne et de découvrir ses nouveaux usages. Visite guidée proposée par Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.
Jauge limitée
Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)
Durée estimée : 2h pour 2 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-les-metamorphoses-de-la-caserne-mellinet-3 »}]
Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026
© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole
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