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Concert le grand méchant blues Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Concert le grand méchant blues Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Concert le grand méchant blues Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes mardi 11 août 2026.

Lieu : Café Loco, Maison de quartier La Locomotive

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

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Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300


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