Balade « Le quartier de Malakoff » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Venez découvrir l’histoire du vieux Malakoff et des grands ensembles construits de 1969 à 1971, en passant par le quartier Euronantes et son architecture contemporaine. À la fin de la balade, l’auberge de jeunesse Le Spot vous ouvre ses portes et son roof-top. Visite proposée par Sandrine Bernier, guide-conférencière.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-quartier-de-malakoff



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