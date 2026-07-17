Balade « Le quartier de Malakoff » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
mercredi 19 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Venez découvrir l’histoire du vieux Malakoff et des grands ensembles construits de 1969 à 1971, en passant par le quartier Euronantes et son architecture contemporaine. À la fin de la balade, l’auberge de jeunesse Le Spot vous ouvre ses portes et son roof-top. Visite proposée par Sandrine Bernier, guide-conférencière.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-quartier-de-malakoff
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