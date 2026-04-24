Deauville

5 ans des Franciscaines La grande soirée Karaodanse & DJ set

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Bienvenue dans la danse pour ce nouveau temps fort anniversaire avec le Collectif ÈS !

Bienvenue dans la danse pour ce nouveau temps fort anniversaire avec le Collectif ÈS !

Karaodance est une pièce hybride, immersive, à la charnière entre une fête et un spectacle à 360° : vidéomaton, podiums, dressroom, clips originaux, performances… Son slogan : We are all performers ! Karaodance entraîne la foule dans un mouvement de joie, vers un élan de danse décomplexée sur des tubes à chanter.

22h30 AFTER-PARTY DJ Corrine, icône des nuits parisiennes, enflamme ensuite les platines avec sa sélection électro / disco sur mesure ! .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : 5 ans des Franciscaines La grande soirée Karaodanse & DJ set

Welcome to the dance for this new anniversary highlight with the Collectif ÈS!

L’événement 5 ans des Franciscaines La grande soirée Karaodanse & DJ set Deauville a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SPL Deauville