Deauville

5 ans des Franciscaines Stage Karaodanse

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-21

3 jours pour devenir des performeurs de la soirée !

3 jours pour devenir des performeurs de la soirée !

Pour ce cycle, Les Franciscaines propose de revisiter la pratique populaire du karaoké à travers la danse ! Sur un format de 3 jours de stage, les danseurs amateurs deviendront les performeurs de la soirée. Ils constitueront un groupe d’infiltrés qui permettra de créer ce mouvement de partage et de folie. Ce temps de stage fera l’objet d’une playlist dansée d’improvisation et d’exploration autour de différentes manières de danser/bouger : danse du tube de l’été, le shaking, le football des pieds, la danse de l’amour, la danse velours, la danse loop, la danse caméra du reporter, la danse de la méduse… Les Franciscaines propose une série d’ateliers destinés aux danseurs et danseuses de tous niveaux. En s’inspirant d’œuvres contemporaines et de la pop culture, les chorégraphes et interprètes transmettront quelques extraits revisités sur une période de trois ateliers.

19 > 21 août Stage de 3 jours, de 9h30 à 12h30

Le 21 août Répétition générale de 19h à 22h .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : 5 ans des Franciscaines Stage Karaodanse

3 days to become the performers of the evening!

L’événement 5 ans des Franciscaines Stage Karaodanse Deauville a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SPL Deauville