5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie
dimanche 9 août 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU
Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
5e marché d’été à Cal-Mateu.
Marché d’artisans et producteurs locaux.
Vide-grenier salle de la Bergerie.
Animation musicale avec le Duo Plume
Entrée gratuite, restauration sur place….
.
Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th Cal-Mateu Farmers’ Market.
Market featuring local artisans and producers.
Flea market at the Salle de la Bergerie.
Live music by the Duo Plume
Free admission, food available on site….
L’événement 5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE