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5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie

dimanche 9 août 2026 · Sainte-Léocadie

5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cal Mateu
Ville
66800 Sainte-Léocadie
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Léocadie

5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU

Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

5e marché d’été à Cal-Mateu.
Marché d’artisans et producteurs locaux.
Vide-grenier salle de la Bergerie.
Animation musicale avec le Duo Plume
Entrée gratuite, restauration sur place….
  .

Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 

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English :

5th Cal-Mateu Farmers’ Market.
Market featuring local artisans and producers.
Flea market at the Salle de la Bergerie.
Live music by the Duo Plume
Free admission, food available on site….

L’événement 5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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