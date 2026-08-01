Informations pratiques

Sainte-Léocadie

5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU

Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

5e marché d’été à Cal-Mateu.

Marché d’artisans et producteurs locaux.

Vide-grenier salle de la Bergerie.

Animation musicale avec le Duo Plume

Entrée gratuite, restauration sur place….

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Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05

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English :

5th Cal-Mateu Farmers’ Market.

Market featuring local artisans and producers.

Flea market at the Salle de la Bergerie.

Live music by the Duo Plume

Free admission, food available on site….

L’événement 5 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-27 par OTC PYRENEES CERDAGNE