Informations pratiques

Sainte-Léocadie

APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Apéro concert Les enfants du rock Venez chanter, danser et vibrer ensemble! Food-truck et buvette sur place. …

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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 15 28 74

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English :

Les enfants du rock Pre-Concert Party Come sing, dance, and have a blast together! Food trucks and refreshments available on site. …

L’événement APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE