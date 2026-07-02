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AGENDA · Sainte-Léocadie

APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE Sainte-Léocadie

mardi 4 août 2026 · Sainte-Léocadie

APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE Sainte-Léocadie

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66800 Sainte-Léocadie
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Léocadie

APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Apéro concert Les enfants du rock Venez chanter, danser et vibrer ensemble! Food-truck et buvette sur place. …
  .

Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 15 28 74 

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English :

Les enfants du rock Pre-Concert Party Come sing, dance, and have a blast together! Food trucks and refreshments available on site. …

L’événement APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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