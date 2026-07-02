APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE Sainte-Léocadie
mardi 4 août 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Apéro concert Les enfants du rock Venez chanter, danser et vibrer ensemble! Food-truck et buvette sur place. …
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 15 28 74
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English :
Les enfants du rock Pre-Concert Party Come sing, dance, and have a blast together! Food trucks and refreshments available on site. …
L’événement APÉRO CONCERT LES ENFANTS DU ROCK SAINTE-LÉOCADIE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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