AGENDA · Sainte-Léocadie
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Sainte-Léocadie
mercredi 29 juillet 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-29 17:45:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Visites d’art sacré, commentées par Jean-Louis Blanchon. Transport non assuré.
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
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English :
Sacred art tours with commentary by Jean-Louis Blanchon. Transport not provided.
L’événement VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-01 par OTC PYRENEES CERDAGNE