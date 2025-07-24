Fort-du-Plasne

50 ans des Amis du Grandvaux #2

l’Abbaye Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Les Amis du Grandvaux fêtent les 50 ans, à Grande-Rivière Château

Au programme,

samedi 22 aout 2026.

14h00 Conférence dansée sur le branle des Grandvalliers avec Patrick Cailloz et Lé lou di bô

16h00 Stage de danses comtoises avec isabelle blo (sur réservation)

18h00 Chorale Rando Coeur

19h00 Initiation danses folkloriques avec P. Viennet et Lé lou di Bô (sur réservation)

dimanche 23 aout 2026.

Le Grandvaux autrefois démonstrations de savoir-faire, jeux, école à l’ancienne, Saynettes par la troupe les Va t’en rêves, Cor es Alpes, balades en calèche.

A 14h00, le retour des rouliers

Le midi pour se restaurer Morbiflette, buvette et glaces bio locales.

Week-end 0rganisée par les Amis du Grandvaux ! .

l’Abbaye Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25

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English :

L’événement 50 ans des Amis du Grandvaux #2 Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX