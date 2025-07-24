50 ans des Amis du Grandvaux #2 Fort-du-Plasne
50 ans des Amis du Grandvaux #2 Fort-du-Plasne samedi 22 août 2026.
Fort-du-Plasne
50 ans des Amis du Grandvaux #2
l’Abbaye Fort-du-Plasne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Les Amis du Grandvaux fêtent les 50 ans, à Grande-Rivière Château
Au programme,
samedi 22 aout 2026.
14h00 Conférence dansée sur le branle des Grandvalliers avec Patrick Cailloz et Lé lou di bô
16h00 Stage de danses comtoises avec isabelle blo (sur réservation)
18h00 Chorale Rando Coeur
19h00 Initiation danses folkloriques avec P. Viennet et Lé lou di Bô (sur réservation)
dimanche 23 aout 2026.
Le Grandvaux autrefois démonstrations de savoir-faire, jeux, école à l’ancienne, Saynettes par la troupe les Va t’en rêves, Cor es Alpes, balades en calèche.
A 14h00, le retour des rouliers
Le midi pour se restaurer Morbiflette, buvette et glaces bio locales.
Week-end 0rganisée par les Amis du Grandvaux ! .
l’Abbaye Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25
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English :
L’événement 50 ans des Amis du Grandvaux #2 Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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