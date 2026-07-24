Informations pratiques

Fort-du-Plasne

La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval

Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

La savoureuse tournée du Comté fait une halte au chalet du coin d’Aval de 10h à 18h.

Venez découvrir, comprendre et goûter le Comté! .

Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval

L’événement La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX