La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval Fort-du-Plasne
dimanche 16 août 2026 · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval
Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
La savoureuse tournée du Comté fait une halte au chalet du coin d’Aval de 10h à 18h.
Venez découvrir, comprendre et goûter le Comté! .
Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval
L’événement La Savoureuse tournée du Comté au coin d’aval Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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