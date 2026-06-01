50 ans du Boudy Basket Club Gymnase Boudy-de-Beauregard

Boudy-de-Beauregard

50 ans du Boudy Basket Club

Gymnase 75 route de Villeréal Boudy-de-Beauregard Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Boudy Basket Club fête ses 50 ans !

Venez célébrer cet évènement lors d’une journée animée et d’une soirée festive.

Au programme dès 14h

– Jeux gonflables

– Taureau mécanique

– Spectacle des Barjots Dunkers a 17h

Le soir repas convivial (pensez à apporter vos assiettes et couverts)

Le Boudy Basket Club fête ses 50 ans !

Venez célébrer cet évènement lors d’une journée animée et d’une soirée festive.

Au programme dès 14h

– Jeux gonflables

– Taureau mécanique

– Spectacle des Barjots Dunkers a 17h

Le soir repas convivial (pensez à apporter vos assiettes et couverts)

Que vous soyez ancien joueur, licencié, bénévole, parent, supporter ou simplement habitant du village… cette fête est la vôtre.

Le menu adulte

– Salade de cœurs de canards, lentilles, noisettes… spécialité de SAM

– Magrets avec une sarladaise poêlée … Spécialité de JO

– Charlotte aux Fraises … Spécialité de KIKI

Menu enfants saucisses + pommes de terre + charlotte aux fraises. .

Gymnase 75 route de Villeréal Boudy-de-Beauregard 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 91 63

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English : 50 ans du Boudy Basket Club

The Boudy Basket Club celebrates its 50th anniversary!

Come and celebrate this event with a lively day and a festive evening.

On the program from 2pm

? Inflatable games

? Mechanical bull

? Barjots Dunkers show at 5pm

?? Convivial meal (remember to bring your own plates and cutlery).

L’événement 50 ans du Boudy Basket Club Boudy-de-Beauregard a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Bastides