50 ans du Boudy Basket Club Gymnase Boudy-de-Beauregard
50 ans du Boudy Basket Club Gymnase Boudy-de-Beauregard samedi 6 juin 2026.
Boudy-de-Beauregard
50 ans du Boudy Basket Club
Gymnase 75 route de Villeréal Boudy-de-Beauregard Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Boudy Basket Club fête ses 50 ans !
Venez célébrer cet évènement lors d’une journée animée et d’une soirée festive.
Au programme dès 14h
– Jeux gonflables
– Taureau mécanique
– Spectacle des Barjots Dunkers a 17h
Le soir repas convivial (pensez à apporter vos assiettes et couverts)
Le Boudy Basket Club fête ses 50 ans !
Venez célébrer cet évènement lors d’une journée animée et d’une soirée festive.
Au programme dès 14h
– Jeux gonflables
– Taureau mécanique
– Spectacle des Barjots Dunkers a 17h
Le soir repas convivial (pensez à apporter vos assiettes et couverts)
Que vous soyez ancien joueur, licencié, bénévole, parent, supporter ou simplement habitant du village… cette fête est la vôtre.
Le menu adulte
– Salade de cœurs de canards, lentilles, noisettes… spécialité de SAM
– Magrets avec une sarladaise poêlée … Spécialité de JO
– Charlotte aux Fraises … Spécialité de KIKI
Menu enfants saucisses + pommes de terre + charlotte aux fraises. .
Gymnase 75 route de Villeréal Boudy-de-Beauregard 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 91 63
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English : 50 ans du Boudy Basket Club
The Boudy Basket Club celebrates its 50th anniversary!
Come and celebrate this event with a lively day and a festive evening.
On the program from 2pm
? Inflatable games
? Mechanical bull
? Barjots Dunkers show at 5pm
?? Convivial meal (remember to bring your own plates and cutlery).
L’événement 50 ans du Boudy Basket Club Boudy-de-Beauregard a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Bastides